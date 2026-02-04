ARÌA di musica 2026 | BigMama invita i giovani artisti toscani a entrare nella residenza di Arezzo Wave

La Fondazione Arezzo Wave Italia apre le porte ai giovani artisti toscani con il bando ARIA DI MUSICA 2026. La residenza artistica, pensata per celebrare i 40 anni di Arezzo Wave, dà l’opportunità ai musicisti emergenti di partecipare a un percorso di crescita e confronto. BigMama invita i giovani talenti a candidarsi, sperando di scoprire nuove voci della scena musicale locale.

È aperto il bando pubblico ARIA DI MUSICA – Arezzo Rock Italian Academy 2026, la residenza artistica musicale promossa dalla Fondazione Arezzo Wave Italia in occasione dei 40 anni di Arezzo Wave. Un percorso intensivo di alta formazione pensato per 18 giovani musiciste e musicisti under 36 residenti o domiciliati in Toscana. A dare voce all’invito è BigMama, che nel video messaggio incoraggia le nuove generazioni a cogliere questa opportunità di crescita artistica e professionale, all’interno di uno dei contesti più storici e riconosciuti della musica italiana. ARÌA DI MUSICA prevede quattro sessioni residenziali nel 2026 tra Lucignano e Arezzo, con attività di formazione, lavoro su brani originali e cover d’autore, registrazioni in studio, arrangiamento e performance live, fino alla restituzione pubblica finale durante Arezzo Wave 2026. 🔗 Leggi su Lortica.it

Approfondimenti su Arezzo Wave Italia

Arezzo Wave presenta ARÌA di musica, un progetto dedicato a giovani musicisti e musiciste under 36, nato per favorire la crescita artistica e professionale.

Sono aperte le iscrizioni per ARÌA DI MUSICA – Arezzo Rock Italian Academy, un percorso formativo dedicato ai giovani talenti musicali tra i 18 e i 35 anni.

Ultime notizie su Arezzo Wave Italia

