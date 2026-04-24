Arezzo ha presentato ufficialmente la lista del Partito Democratico a sostegno di Vincenzo Ceccarelli, composta da 32 candidati. La scelta di questo numero mira a garantire che, tra i nomi presenti, ciascun elettore possa riconoscere almeno uno di essi, anche se si tratta di un parente o di un conoscente. La presentazione si è svolta in presenza di alcuni rappresentanti del partito e di candidati, senza particolari incidenti o modifiche rispetto alla versione annunciata.

AREZZO — Presentata ufficialmente la lista del Pd a sostegno di Vincenzo Ceccarelli, composta da 32 candidati, numero scelto “per aumentare statisticamente la probabilità che ogni elettore trovi almeno un nome familiare o un parente acquisito”. Secondo fonti interne, la selezione dei candidati sarebbe avvenuta con un metodo innovativo: “Abbiamo preso la rubrica del telefono, la lista dei gruppi WhatsApp e due tavolate di cene di classe, poi abbiamo fatto una scrematura molto severa. ma non troppo”. A guidare la lista Alessandro Caneschi, definito dagli addetti ai lavori “quello che almeno sanno pronunciare tutti al primo colpo”, seguito da una lunga serie di candidati che, stando alle prime reazioni dei cittadini, “sembrano usciti da una tombolata organizzata male”.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, presentata lista Pd: “Se non ci votate tutti, almeno uno lo conoscete di sicuro

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