Pd Picierno | Capire se ci sono condizioni per sentire partito come casa di tutti

La deputata del Pd Picierno apre un nuovo fronte interno, chiedendo di capire se ci sono le condizioni per considerare il partito come una casa di tutti. “Pluralismo non significa imporre una linea già decisa e ascoltare gli altri come rumore di fondo”, dice, lasciando intendere che c’è bisogno di un confronto vero e aperto al suo interno. La frase segna una presa di posizione chiara, senza troppi giri di parole.

“Pluralismo non significa definire una linea preesistente e poi ascoltare gli altri come rumore di fondo. Pluralismo significa che tutti si contribuisce a formare una linea che è frutto di un compromesso. Su questo c’è ancora molto lavoro da fare quindi non c’è stato un chiarimento sufficiente ed è la ragione per cui ci siamo astenuti. Continueremo a discutere e a capire se ci sono ancora le condizioni per sentire questo partito come casa di tutti”. Sono le parole della vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picierno al termine della riunione della Direzione del Partito Democratico. Il voto sulla relazione della segretaria Elly Schlein che ha invitato il partito a una linea più univoca ha visto l’approvazione con 11 astenuti, tra cui Picierno. 🔗 Leggi su Lapresse.it

A Roma, oggi, i riformisti del Pd hanno messo in discussione la linea della segretaria Schlein.

Nel Partito Democratico si segnalano tensioni interne, con la maggioranza orientata verso i riformisti, come evidenziato dall'eurodeputata Pina Picierno.

PD, Picierno: Chiarimento insufficiente, capiremo se partito è ancora casa di tutti

