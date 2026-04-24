A Arezzo è stata presentata la lista “Fare” a sostegno di Marcello Comanducci, composta da 32 candidati. Di questi, 27 non hanno alcuna esperienza politica precedente. La lista si propone di portare una nuova generazione di candidati, evidenziando la presenza di molti senza precedenti nel settore pubblico. La presentazione si è svolta nel contesto delle prossime elezioni comunali.

AREZZO – Rivoluzione ad Arezzo: presentata la lista “Fare” a sostegno di Marcello Comanducci, composta da 32 candidati di cui 27 completamente privi di esperienza politica, finalmente pronti a portare una ventata di incompetenza fresca e mai vista. “Per anni la politica ha commesso sempre gli stessi errori”, spiegano i promotori. “Noi vogliamo sbagliarne di completamente diversi”. Il gruppo, selezionato tra oltre 100 candidature, è stato scelto per rappresentare tutte le categorie cittadine: imprenditori, impiegati, sportivi e persone che “seguono la politica da casa con commenti molto decisi”. Esclusi invece i candidati con competenze troppo specifiche, per evitare squilibri e momenti di imbarazzo durante le riunioni.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, lista “Fare”: 27 senza esperienza per garantire errori completamente nuovi

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