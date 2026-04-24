Arezzo si prepara alle prossime elezioni comunali con la presentazione della lista Fare, che ha annunciato 32 candidati per sostenere la corsa di Marcello Comanducci alla guida della città. Tra i nomi annunciati ci sono 27 nuovi volti che si presentano alle urne per la prima volta. La lista si concentra sulla proposta di un gruppo di persone pronte a impegnarsi in vista delle elezioni amministrative.

? Cosa sapere La lista Fare presenta a Arezzo trentadue candidati per la corsa di Marcello Comanducci.. Ventisette profili civici senza esperienza politica puntano sulla competenza tecnica del territorio.. Il pomeriggio di questo venerdì 24 aprile, presso il presidio elettorale situato in via Guido Monaco, la lista civica denominata Fare ha presentato ufficialmente i propri trentadue candidati a sostegno della corsa di Marcello Comanducci alla guida del comune. Non si è trattato della solita parata di politici di mestiere, ma piuttosto di un mosaico di vite cittadine che hanno deciso di mettersi in gioco. Su trentadue nomi inseriti nel progetto, soltanto cinque vantano un passato nelle istituzioni o nella politica attiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arezzo, la lista Fare punta su 27 nuovi volti: sfida per Comanducci

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