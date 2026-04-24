Arezzo il mistero dei 32 colpisce ancora | anche AVS copia il Pd Ormai è una moda

Arezzo si trova ancora una volta al centro di una vicenda legata alle liste elettorali, questa volta con il caso di AVS che ha presentato una lista con 32 candidati, lo stesso numero del Pd. Dopo l’annuncio della lista del partito di centrosinistra, che aveva sorpreso per la sua composizione, la città si prepara a seguire gli sviluppi di questa nuova situazione. La presenza di liste con un numero così elevato di candidati ha attirato l’attenzione di molti.

AREZZO – Dopo lo shock iniziale provocato dalla lista del Pd – ben 32 candidati, un numero che ha mandato in tilt anche le calcolatrici più robuste – la città pensava di aver visto tutto. E invece no. Colpo di scena: anche Alleanza Verdi e Sinistra Arezzo 2020 ne presenta 32. Esattamente lo stesso numero. Coincidenze? Solo se credi ancora che i programmi elettorali vengano letti. La lista AVS, presentata insieme al candidato sindaco Vincenzo Ceccarelli, ha cercato di mantenere la calma istituzionale, ma tra i presenti serpeggiava una domanda: “Ma quindi è una gara? C’è un premio fedeltà al trentaduesimo nome?” Ceccarelli ha ringraziato tutti per essersi “messi in gioco”, frase che ormai ad Arezzo viene automaticamente associata a chiunque superi quota 30 candidati senza perdere conoscenza.🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Arezzo, il mistero dei 32 colpisce ancora: anche AVS copia il Pd. “Ormai è una moda” Notizie correlate Leggi anche: Il decoratore di ani delle donne, il Decor-Ano: un artista-fotografo si inventa un nuovo lavoro ed è anche remunerativo, ormai è una moda Leggi anche: De Jong e Bellingham due testimonial dell’usura dei calciatori che ormai colpisce anche i “giovani” Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Francesco Macrì al timone di Leonardo ma anche a quello di Estra; ?Ecco la terza edizione del Sangiovese festival; Arezzo, i cassonetti fanno ciao ciao: trasloco lampo dopo la rivolta del bidone furioso; Arezzo-Torres decisiva per la B. Dj set prepartita con Pau dei Negrita. Matthias Martelli celebra il centenario di Dario Fo con Mistero BuffoArezzo, 1 febbraio 2026 – Prosegue venerdì 6 febbraio alle 21,15 la stagione 2026 del teatro di Bucine. Matthias Martelli celebra il centenario di Dario Fo con Mistero Buffo, diretto dal compianto ... lanazione.it Mistero Buffo, Matthias Martellie l’omaggio a FoArezzo, 6 febbraio 2026 – Prosegue questa sera alle 21,15 la stagione 2026 del teatro di Bucine. Matthias Martelli celebra il centenario di Dario Fo con Mistero Buffo, diretto dal compianto Eugenio ... lanazione.it La Basilica di San Francesco**, **ad Arezzo, scrigno di capolavori assoluti dell’arte italiana, custodisce uno dei cicli pittorici rinascimentali più famosi e conosciuti in tutto il mondo "La Storia della Vera Croce" di Piero della Francesca (Sansepolcro 1412-1492) facebook Circondati da quattro giovanissimi e aggrediti: ancora violenza nel cuore di Arezzo x.com