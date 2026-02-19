Anthony De Luca ha deciso di reinventare il suo mestiere, creando il personaggio del

Costa 350 euro farsi decorare e poi fotografare l’ano, ma anche 1.690 euro una stampa certificata di dove non batte il sole, riporta il catalogo, o anche di più. Si presenta così Anthony De Luca: “Decoro gli ani femminili, creando ritratti unici che sfidano ogni convenzione. Ad oggi, centinaia di donne hanno scelto di esporsi, affidando completamente i loro corpi nelle mie mani per mettere alla prova i loro limiti e scoprire una nuova dimensione del corpo come arte, scegliendo di entrare nella rivoluzione visiva che sfida le regole sociali con provocazione e ironia. Non è solo un’opera d’arte, ma una rivoluzione sociale”. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Il decoratore di ani delle donne, il Decor-Ano: un artista-fotografo si inventa un nuovo lavoro ed è anche remunerativo, ormai è una moda

