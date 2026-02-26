De Jong e Bellingham due testimonial dell’usura dei calciatori che ormai colpisce anche i giovani

Il calcio moderno mette sotto pressione i giocatori, con un ritmo di partite che spesso supera le possibilità del corpo di recuperare. Tra le nuove sfide ci sono anche i giovani, che si trovano a dover affrontare un carico di lavoro crescente e rischi di infortuni sempre più frequenti. La situazione si fa difficile, e le conseguenze si vedono chiaramente in campo.

Non solo gli over 30. De Jong, 28 anni, starà fuori 5-6 settimane dopo aver giocato finora 36 partite (e siamo solo a fine febbraio). Prima di lui, Bellingham, che ha 23 anni. Db Milano 06052025 - Champions League Inter-Barcellona foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Frenkie de Jong-Lautaro Martinez Gli infortuni ormai non sono più solo una questione d’età. Con l’ampliamento delle partite di Champions e le soste delle Nazionali, quattro ogni stagione, i calciatori faticano sempre di più a terminare una singola annata senza infortuni. Certo, quelli più colpiti restano gli over 30, è successo anche al Napoli (Rrahmani, De Bruyne, Di Lorenzo), ma sono anche calciatori “giovani” a soffrirne. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

