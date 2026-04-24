A dodici anni dall’avvio della Strategia nazionale per le aree interne, il risultato è considerato insoddisfacente. Il commento di un rappresentante istituzionale arriva in vista di un incontro programmato a luglio, durante il quale sarà fatto il punto sulla situazione. La strategia, avviata nel 2014, non avrebbe raggiunto gli obiettivi prefissati, e si attende un’analisi dettagliata delle misure adottate e dei fondi spesi.

Roma, 24 aprile 2026 – A dodici anni dal lancio della Strategia nazionale per le aree Interne, il bilancio è deludente. Lo dice senza mezzi termini il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le politiche di coesione, Tommaso Foti: su 1.200 milioni di euro stanziati nel ciclo 2014-2020, è stato impegnato poco più del 50%. “ La strategia 2014-2020 è totalmente insoddisfacente per quanto riguarda i risultati”, ha dichiarato il ministro, annunciando una stretta: entro luglio, il governo chiederà la certificazione delle spese realmente sostenute e la dichiarazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. Chi non ha contratti firmati rischia il definanziamento, con i fondi recuperati destinati a usi più produttivi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Aree interne, Foti: “Strategia 2014-2020 insoddisfacente”. A luglio si faranno i conti

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