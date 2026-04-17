Fortore approvata la Strategia SNAI | Errico Risultato straordinario per le aree interne

Nella regione del Fortore è stata approvata la Strategia SNAI, un piano dedicato alle aree interne. Il responsabile ha dichiarato che si tratta di un risultato importante per i territori fragili. La programmazione nazionale prevede interventi specifici per lo sviluppo di queste zone. L’iniziativa si inserisce in un quadro più ampio di politiche dedicate a migliorare le condizioni di aree considerate a rischio di isolamento e marginalità.

“L’approvazione della Strategia territoriale SNAI per l’area interna del Fortore Beneventano rappresenta un risultato di straordinaria importanza per tutto il territorio. Essere tra le prime realtà in Italia, e la prima in Campania, a raggiungere questo traguardo conferma la qualità del lavoro svolto e la capacità delle istituzioni locali di operare in maniera coesa ed efficace”. Così il consigliere regionale e componente della commissione agricoltura Fernando Errico. “Questo passaggio – continua il consigliere regionale – segna ora l’inizio di una fase decisiva: quella dell’attuazione concreta degli interventi e tradurre la programmazione in azioni reali, capaci di incidere sulla qualità della vita dei cittadini.🔗 Leggi su Fremondoweb.com © Fremondoweb.com - Fortore, approvata la Strategia SNAI: Errico, “Risultato straordinario per le aree interne” Notizie correlate Comunità Montana del Fortore: approvata la strategia territoriale SNAITempo di lettura: 2 minutiImportantissimo traguardo per l’area Interna della Comunità Montana del Fortore Beneventano: la Strategia territoriale SNAI... Aree interne, svolta nella governance SNAI: Spina nel Comitato di indirizzo regionale“La Delibera approvata dalla Giunta Regionale della Campania il 29 gennaio scorso, relativa alla Governance delle Strategie territoriali per le Aree... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Approvata strategia territoriale SNAI. Importantissimo traguardo per l'area Interna della Comunità Montana del Fortore Beneventano; Fortore: approvata Snai. Spina traguardo per il territorio; Comunità Montana del Fortore | approvata la strategia territoriale SNAI. Fortore Beneventano, via libera alla Strategia SNAI: prima area in Campania tra le eccellenze nazionali. Soddisfatto SpinaImportantissimo traguardo per l’area Interna della Comunità Montana del Fortore Beneventano: la Strategia territoriale SNAI è stata approvata dalla Cabina di Regia convocata a Roma dal Ministro per gl ... ntr24.tv Snai, Errico (FI): Traguardo storico per il Fortore, ora fase decisivaL’approvazione della Strategia territoriale SNAI per l’area interna del Fortore Beneventano rappresenta un risultato di straordinaria importanza per tutto il territorio. Essere tra le prime realtà in ... ntr24.tv Il Fortore Beneventano si conferma così un modello virtuoso nell’ambito della Strategia Nazionale #Benevento facebook Puglia, ancora allerta gialla per i deflussi di Bradano e Fortore x.com