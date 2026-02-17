Reggio Calabria | Parco di Pentimele tra sviluppo turistico e richiesta di un’area verde pubblica e protetta

Il nome di Reggio Calabria torna al centro delle notizie dopo che la restauratrice Arcudi ha acceso nuovamente il dibattito sul Parco di Pentimele, a causa dell’interesse crescente per lo sviluppo turistico e della richiesta di tutelare un'area verde pubblica. L’attenzione si concentra sulla possibilità di trasformare questa zona in un punto di attrazione per i visitatori, mentre molti cittadini chiedono di preservare il parco come spazio naturale. Un elemento concreto è l’appello di Arcudi a rispettare la funzione ecologica del parco, evitando interventi che lo trasformino in un’area cementificata.

Reggio Calabria, la Restauratrice Arcudi rilancia il dibattito sul Parco di Pentimele: “Un polmone verde, non cemento”. Reggio Calabria è al centro di una disputa urbanistica che vede contrapposti lo sviluppo turistico e la tutela del paesaggio. La restauratrice Anna Arcudi, con una nota del 17 febbraio 2026, ha espresso forti riserve sulla costruzione di un centro congressi nell’area del Parco di Pentimele, proponendo invece la creazione di un ampio parco pubblico, gratuito e accessibile a tutti. La sua posizione mira a preservare un’area costiera di pregio e a valorizzare il paesaggio come bene costituzionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Cupra Marittima: ciclovia a rischio, tra sviluppo turistico e possibile privatizzazione della spiaggia pubblica.La costruzione della ciclovia adriatica a Cupra Marittima rischia di trasformarsi in un problema più grande del previsto.

Investimento da 2,7 milioni di euro per lo sviluppo turistico e culturale dell'Area urbana funzionale di LancianoÈ stata presentata la strategia territoriale per lo sviluppo turistico e culturale dell’Area urbana funzionale di Lanciano, un progetto con un investimento di 2,7 milioni di euro.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.