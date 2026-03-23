"La Giunta del Comune di Perugia dimentica la genesi della crisi del trasporto pubblico comunale e critica un progetto vitale e rivoluzionario come il Brt" ad affermarlo Paola Fioroni, già vicepresidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria e responsabile del Dipartimento economia Lega Umbria. "L’attacco ingiustificato sferrato contro il progetto del Metrobus, Brt, dimostra una visione miope e retrograda della gestione pubblica chiarendo, ove necessario, un punto fondamentale che il sindaco finge di non capire – sottolinea Fioroni – ovvero che la sostenibilità e la realizzazione di quest’opera erano strettamente vincolate ai finanziamenti del Pnrr e alle sue scadenze ravvicinate e perentorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Brt, l’attacco della Lega al Comune: "Progetto solido, visione miope"

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