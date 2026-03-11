Torna la Maratonina di Tavarnelle

Domenica 15 marzo si svolgerà la Maratonina di Tavarnelle, evento che ogni anno raccoglie numerosi partecipanti. La corsa si terrà lungo un percorso di circa 21 chilometri, coinvolgendo atleti di diverse età provenienti da varie regioni. L’iniziativa è organizzata dall’associazione locale e vede la collaborazione di volontari e istituzioni del territorio. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Tavarnelle, 11 marzo 2026 – Domenica 15 marzo torna uno degli appuntamenti più attesi del calendario podistico del territorio: la 43esima Maratonina di Tavarnelle, gara promossa e organizzata dalla Asd Unione Polisportiva Tavarnelle con il patrocinio del Comune di Barberino Tavarnelle e sotto l'egida della Uisp Comitato di Firenze. La partenza, come da tradizione, sarà da Piazza Matteotti a Tavarnelle Val di Pesa, punto nevralgico di una manifestazione che negli anni ha saputo coniugare sport, partecipazione popolare e valorizzazione del territorio. Il programma della mattinata offrirà diverse opportunità di partecipazione. Alle 9 prenderà il via la passeggiata non competitiva di 11 km, seguita dal gruppo degli appassionati di Nordic Walking impegnati sul tracciato di 7 km.