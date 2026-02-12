Il Torneo Under 13 Brindisi Porta del Salento si presenta per la prima volta alla Bit di Milano

Il Torneo Under 13 “Brindisi Porta del Salento” si è presentato per la prima volta alla Bit di Milano. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Brindisi e dal Comitato Provinciale Csi, punta a far conoscere il torneo anche a livello internazionale. Questa è la prima volta che l’evento viene mostrato alla principale fiera del turismo, sperando di attrarre più squadre e visitatori da fuori regione. La presentazione si è svolta in modo semplice, con l’obiettivo di far capire il valore di questa manifestazione sportiva che coinvolge giovani talenti.

BRINDISI - Il Torneo Under 13 "Brindisi Porta del Salento", manifestazione sportiva di rilievo nazionale e internazionale patrocinata dal Comune di Brindisi e dal Comitato Provinciale Csi, presentato per la prima volta alla Bit – Borsa internazionale del turismo di Milano, una delle principali.

