archivi aperti notte bianca del design

Nella notte bianca del design, si sono aperti gli archivi storici della Fondazione Fiera e la Collezione delle Stampe Bertarelli del Castello. Durante l'evento, sono stati accessibili al pubblico vari documenti e materiali relativi alla storia e alla produzione artistica. La serata ha offerto l’opportunità di visitare spazi normalmente chiusi e di scoprire pezzi unici legati alla tradizione del settore.

Dagli archivi storici di Fondazione Fiera alla Collezione delle Stampe Bertarelli del Castello Sforzesco, dal Centro Alti Studi sulle Arti Visive al Centro di Documentazione sul Progetto Grafico di AIAP, dalla Collezione Storica del Compasso d’Oro dell’ADI Design Museum alla Cittadella degli Archivi: un patrimonio di conoscenza e creatività che sono alla base dell’identità del design Made in Italy, vengono allo scoperto. «Da stanze chiuse a organismi vivi: gli archivi sono una risorsa per chi ha a cuore il bene comune. Custodiscono non solo oggetti e documenti, ma anche storie di vita e quotidianità delle quali il buon design è testimone» spiega la presidente del Salone del Mobile.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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