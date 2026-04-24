Architetture integrate e nuove tecnologie cosa c’è nell’agenda capacitiva della Difesa europea

L’espansione della Base Tecnologica e Industriale della Difesa Europea (Edtib) è al centro delle attività, con un focus su architetture integrate e tecnologie innovative. Le iniziative riguardano lo sviluppo di soluzioni avanzate e la collaborazione tra diversi attori del settore. L’obiettivo è rafforzare le capacità militari attraverso progetti concreti e investimenti mirati, mantenendo un approccio pratico e orientato ai risultati.

L’attuale fase di espansione della Base Tecnologica e Industriale della Difesa Europea (Edtib) impone un approccio industriale estremamente pragmatico. L’obiettivo centrale dei crescenti investimenti non risiede nella sola espansione dei bilanci, ma nella generazione di prontezza operativa ( readiness ). Per trasformare le risorse in deterrenza reale, l’Europa deve focalizzarsi sulla risoluzione di specifici gap capacitivi, strutturando programmi orientati alla piena interoperabilità e all’integrazione multi-dominio. Un primo banco di prova critico riguarda le architetture C4Isr. Attualmente, l’ecosistema europeo esprime eccellenze di primissimo livello che restano però, troppo spesso, confinate all’interno di architetture chiuse sviluppate dai singoli campioni nazionali.🔗 Leggi su Formiche.net

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