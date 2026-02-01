Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ribadisce l’importanza di rafforzare la difesa europea, ma senza abbandonare la collaborazione con gli Stati Uniti e la NATO. In un discorso chiaro, Tajani sottolinea che bisogna mantenere unita la comunità occidentale, che rappresenta anche i due pilastri fondamentali della difesa comune. Per lui, l’obiettivo resta quello di rafforzare l’Europa senza lasciar da parte gli alleati storici.

“Dobbiamo fare di tutto per tenere unite le due facce dell’ Occidente che sono anche i due pilastri della Nato. I rapporti transatlantici sono fondamentali, lo sono sempre stati indipendentemente da chi è il presidente degli Stati Uniti. Dobbiamo puntare sul dialogo a testa alta. Rimaniamo grandi interlocutori, penso adesso alla questione delle materie prime”. Lo dice in una intervista al Corriere della Sera il ministro degli Esteri Antonio Tajani che mercoledì sarà a Washington alla riunione organizzata dal segretario di Stato Marco Rubio sulle materie prime. “Per difendere la pace serve affrontare il tema della difesa perché più l’ Europa è in grado di garantire la propria sicurezza meno rischi ci sono di un possibile conflitto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Difesa europea, Tajani: “Va rafforzata la difesa europea, ma nella Nato e con gli Usa”

Approfondimenti su Tajani Nato

Recentemente, Donald Trump ha annunciato misure che influenzano la difesa europea in Groenlandia, segnando un'ulteriore escalation nelle sue politiche internazionali.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Tajani Nato

Argomenti discussi: Antonio Tajani: Va rafforzata la difesa europea, ma nell'ottica della Nato con gli Usa; Ue, Tajani: Va rafforzata la difesa europea, ma in un'ottica Nato con gli Usa; Difesa europea, Tajani: Va rafforzata la difesa europea, ma nella Nato e con gli Usa; Tajani: L’obbiettivo è istituire una difesa comune UE.

Difesa europea, Tajani: Va rafforzata la difesa europea, ma nella Nato e con gli UsaDobbiamo fare di tutto per tenere unite le due facce dell’Occidente che sono anche i due pilastri della Nato. I rapporti transatlantici sono fondamentali, lo ... lapresse.it

Antonio Tajani: «Va rafforzata la difesa europea, ma nell'ottica della Nato con gli Usa»L'intervista al ministro degli Esteri: «Bruxelles, più decisioni a maggioranza. Kiev nella Ue? Prima i Balcani» ... corriere.it

Antonio Tajani: «Va rafforzata la difesa europea, ma nella Nato con gli Usa. Bruxelles, più decisioni a maggioranza» x.com

Dal rapporto con gli Usa alla difesa europea fino a Ucraina e Mercosur: Meloni critica le contraddizioni della sinistra e rilancia l’unità dell’Occidente - facebook.com facebook