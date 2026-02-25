le head spa sono la nuova frontiera del benessere non solo per i capelli

Arrivano dal Giappone e dalla Corea e stanno conquistando anche l’Italia, si chiamano head spa e sono il nuovo rituale beauty dedicato al benessere dei capelli e del cuoio capelluto. Non si tratta di un semplice trattamento per la chioma, ma di un’esperienza che unisce skincare, massaggio e aromaterapia, con un approccio olistico che punta a migliorare la salute della cute e, di conseguenza, la qualità della chioma. Cosa sono le head spa diventate virali sui social. Il principio è semplice: un cuoio capelluto sano produce capelli più forti e luminosi. Le head spa – diventate virali sui social – prevedono una fase iniziale di analisi con microcamera per valutare sebo, eventuali impurità o sensibilità cutanee. Segue un’accurata detersione con prodotti specifici, spesso arricchiti con ingredienti botanici, e un massaggio profondo che stimola la microcircolazione e favorisce l’ossigenazione dei bulbi piliferi. 🔗 Leggi su Amica.it

Addio parrucchiere, il nuovo trend sono le hair spa con trattamenti fino a 500 euro. L’esperta: C’è stretta correlazione tra i capelli e il benessere del corpoDopo la glass skin e il trend K-beauty, dall’Oriente arrivano anche le hair spa. Head spa o hair spa, sono l’ultima tendenza beauty che ha conquistato l’Europa. Il merito è delle flotte di turisti e ... ilfattoquotidiano.it

