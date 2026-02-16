Design dell’acqua architettura e benessere

A Napoli, il seminario “Design dell’acqua” si svolge per esplorare come l’architettura e il benessere si intrecciano attraverso le infrastrutture idriche. La città ha deciso di mettere in discussione i metodi tradizionali di gestione delle risorse, coinvolgendo esperti e cittadini in discussioni sulla riqualificazione di fontane storiche e sistemi di approvvigionamento. Durante l’evento, si mostrano progetti concreti di riuso creativo dell’acqua pubblica, portando all’attenzione esempi pratici di innovazione urbana.

Il design dell'acqua come infrastruttura culturale Il design dell'acqua diventa protagonista a Napoli con il seminario "Design dell'acqua. Benessere, tecnologie e nuove opportunità", in programma martedì 17 febbraio 2026 presso l'Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia, in via Brin 55. L'iniziativa, che attribuisce 4 Crediti Formativi Professionali, propone una riflessione trasversale sul rapporto tra progetto, tecnologia e benessere. L'acqua è raccontata come materia viva del progetto, elemento capace di ridefinire l'immaginario contemporaneo degli spazi wellness. Dai bacini rituali del Mediterraneo alla stagione modernista di Giò Ponti, fino alle innovazioni ingegneristiche di Piscine Castiglione con la tecnologia Myrtha®, il seminario ricostruisce una linea continua di estetica e tecnica.