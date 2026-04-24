Arce RoccaGeddon

Il Teatro Comunale di Arce sarà il teatro della terza edizione del torneo nazionale di Blood Bowl, denominato RoccaGeddon, che si svolgerà il 25 e 26 aprile 2026. L’evento è organizzato dalla Lega Blood Bowl GiocoMagazzino e coinvolgerà appassionati provenienti da diverse regioni italiane. La manifestazione si svolgerà in due giornate, con numerose partite e incontri dedicati al gioco strategico su miniature.

Il 25 e 26 aprile 2026 il Teatro Comunale di Arce ospiterà la terza edizione del “RoccaGeddon”, torneo nazionale di Blood Bowl organizzato dalla Lega Blood Bowl GiocoMagazzino. Il Blood Bowl è un gioco da tavolo strategico, simile agli scacchi ma arricchito dall’uso dei dadi, che mette in campo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Arce, “Libri di Primavera” 2026Torna anche per il 2026 la rassegna letteraria “Libri di Primavera”, promossa dal Comune di Arce – Assessorato alla Cultura e Turismo, in... Salerno, nuovo defibrillatore DAE h24 in via ArceSalerno compie un nuovo passo sul fronte della cardioprotezione, grazie anche all’impegno diretto dei privati.