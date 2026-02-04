Salerno nuovo defibrillatore DAE h24 in via Arce

Salerno installa un nuovo defibrillatore DAE attivo 24 ore su 24 in via Arce. L’amministrazione comunale ha collaborato con i privati per rafforzare la rete di sicurezza, puntando sulla prevenzione e sulla rapidità di intervento in caso di emergenza cardiaca. Ora, in quella zona, cittadini e operatori avranno a disposizione uno strumento fondamentale, pronto all’uso in ogni momento.

Salerno compie un nuovo passo sul fronte della cardioprotezione, grazie anche all'impegno diretto dei privati. Da ieri, infatti, è operativo un defibrillatore automatico DAE disponibile 24 ore su 24 in via Arce. Il dispositivo è stato installato all'interno di una lavanderia situata al civico 46, rendendo il servizio facilmente accessibile ai residenti della zona e a chiunque si trovi a transitare nell'area. Un punto di emergenza attivo h24. L'installazione del defibrillatore è stata effettuata a spese del titolare dell'attività, indicato con le iniziali M.M., che ha scelto di dotare il quartiere di uno strumento fondamentale per la gestione delle emergenze cardiache.

