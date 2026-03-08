Cervinara AV | Truffa informatica on line Carabinieri denunciano 3 persone

I carabinieri di Cervinara hanno denunciato tre persone coinvolte in una truffa online. Due di loro hanno chiamato una donna, facendosi accreditare senza il suo consenso 500 euro su un conto bancario. Le indagini hanno portato alla loro identificazione e alla denuncia. La vicenda si è svolta nella provincia di Avellino e riguarda un episodio di frode informatica.

Due malfattori effettuavano la telefonata alla donna facendosi accreditare a sua insaputa la cifra di euro 500,00 su un iban. I Carabinieri della Stazione di Cervinara, a seguito di un'attività investigativa, scaturita dalla denuncia di una cittadina, hanno deferito in stato di libertà tre persone residenti in varie parti del territorio nazionale, responsabili di " truffa informatica in concorso ". La persona offesa denunciava agli inizi del mese di gennaio, di essere stata raggirata da ignoti malfattori tramite un annuncio da lei pubblicato per la vendita di materiale. Il presunto acquirente la contattava (con un'utenza intestata fittiziamente a soggetto straniero) e traendola in inganno si faceva accreditare la somma di euro 500 tramite bonifici.