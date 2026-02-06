Aquilonia AV | truffa on-line Sedicente venditore di motori scoperto dai Carabinieri

La vittoria dei Carabinieri di Aquilonia contro le truffe online si fa concreta. Questa volta, hanno scoperto e denunciato un giovane sardo che aveva truffato un cittadino irpino con un falso annuncio di vendita di motori. Il ragazzo è stato portato davanti all’autorità giudiziaria, mentre le indagini continuano per evitare che altri vengano fregati con simili truffe.

Truffa online ai danni di un cittadino irpino: denunciato un giovane sardo. I Carabinieri della Stazione di Aquilonia hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria, un ragazzo sardo, resosi responsabile del reato di “ truffa ” a danno di un cittadino irpino. L’uomo, pubblicava sul web un annuncio relativo alla vendita di un motore per trattore. L’ignaro cittadino, allettato dalla conveniente offerta commerciale, dopo aver contattato il venditore, concordava l’acquisto del motore saldando un anticipo sulla cifra pattuita con un bonifico di circa 4.200,00 euro. Dopo l’avvenuta transazione economica il finto rivenditore si rendeva di fatto “ irreperibile ”, interrompendo ogni tipo di contatto con il malcapitato, che nonostante gli innumerevoli e vani tentativi per rintracciarlo, resosi conto di essere stato raggirato, si rivolgeva ai Carabinieri di Aquilonia per denunciare la spiacevole vicenda. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Aquilonia (AV): truffa on-line. Sedicente venditore di motori scoperto dai Carabinieri Approfondimenti su Aquilonia Truffa Montoro (AV): truffa on-line – Sedicente venditrice di motori scoperta dai Carabinieri A Montoro, i Carabinieri hanno denunciato una ragazza di Napoli per aver simulato la vendita online di un motore Fiat Panda, truffando un cittadino locale. Solofra (AV): Furto di elettricità scoperto dai Carabinieri della locale stazione I Carabinieri di Solofra, in collaborazione con il Servizio Elettrico Nazionale, hanno individuato un furto di energia elettrica per oltre 46. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Aquilonia Truffa Argomenti discussi: Aquilonia (AV): truffa on-line – Sedicente venditore di motori scoperto dai Carabinieri.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.