Decreto sicurezza è fuffa non tutela i cittadini Il Governo ha fallito ascolti i sindaci

Il decreto sicurezza, arrivato ormai a tre anni e mezzo dalla sua approvazione, viene definito ormai inutile da chi lo ha vissuto sulla propria pelle. Secondo alcuni sindaci e cittadini, in questi anni si sono visti solo aumentare i controlli e le forze dell’ordine, ma senza miglioramenti reali nella sicurezza quotidiana. La critica principale è che il Governo si concentra troppo sulla repressione, senza offrire risposte concrete ai problemi dei territori. La sensazione diffusa è che il decreto sia diventato più una misura simbolica che uno strumento efficace per tutelare davvero i cittadini.

ANCONA - "Il decreto sicurezza, dopo tre anni e mezzo, è fuffa. In Italia c'è solo più repressione ma niente di concreto per la sicurezza vera degli italiani. Servono più forze dell'ordine per il controllo del territorio e per le politiche di sicurezza urbana, affinché si contrastino davvero i.

