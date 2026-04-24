Approvato il progetto per la rete fognaria di via Federico II

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della rete fognaria in via Federico II. L'intervento prevede l'installazione di nuovi impianti per il sistema di raccolta e smaltimento delle acque reflue. La fase successiva riguarda l'avvio dei lavori, che saranno coordinati con le autorità competenti. La modifica interessa una porzione della strada interessata da interventi di riqualificazione urbana.

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione della rete fognaria in via Federico II. Un intervento fondamentale, per garantire condizioni dignitose a numerose famiglie che, da troppo tempo, vivono senza un servizio essenziale. Si tratta di un’opera dal valore.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Nel mirino la rete fognaria. Progetto Città Spugna avantiSono 27 le criticità della rete fognaria, individuate da uno studio redatto con il supporto tecnico di Cap Holding e Hydrodata, che ha definito anche... Stili di vita, la dieta per prevenire il cancro nel progetto della Federico IIDiversi pazienti casertani stanno partecipando allo studio del dipartimento di Endocrinologia, Diabetologia, Andrologia e Nutrizione La bonifica del... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Approvato il progetto esecutivo per la manutenzione del verde pubblico 2026-2027; Aggiornato il progetto per il parcheggio al Cimitero di Montalcino; Ponte dei Leoni: la Giunta approva il progetto esecutivo per il restauro; Viale Trieste a Cagliari: approvato il progetto per il secondo lotto di riqualificazione - Clean Cities. Montepaone, approvato il progetto da 600 mila euro per un centro diurno d’avanguardiaIl riscatto di un territorio passa dalla capacità di trasformare il patrimonio della criminalità in bene comune. A Montepaone, in provincia di Catanzaro, la Giunta comunale guidata dal sindaco Mario M ... catanzaroinforma.it Podargoni, approvato il progetto per il recupero dei sentieri: investimento da 3,1 milioniUn nuovo passo avanti per la rigenerazione del borgo di Podargoni: la Giunta comunale, riunitasi il 17 aprile 2026 a Palazzo San Giorgio, ha approvato la delibera n. 106 relativa al progetto Recupero ... strettoweb.com Approvato il nuovo decreto sicurezza. Norme di buonsenso che intervengono su più fronti: dal contrasto ai fenomeni di microcriminalità e violenza nelle città, al rafforzamento degli strumenti e delle tutele per le donne e gli uomini in divisa, fino a una stretta s - facebook.com facebook Il Dl sicurezza diventa legge, approvato alla Camera. L'opposizione canta: «Bella ciao», Salvini: «Mancanza di rispetto» - Video x.com