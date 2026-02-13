Il progetto Città Spugna, finalizzato alla riqualificazione della rete fognaria di Palermo, prende corpo con l’individuazione di 27 criticità nel sistema di scarico, emerse da uno studio condotto con il supporto di Cap Holding e Hydrodata. È stato evidenziato come le problematiche più urgenti riguardino principalmente le zone centrali e i quartieri periferici, dove il rischio di allagamenti durante le piogge intense è più elevato. Lo studio ha anche delineato diversi scenari di intervento, tra cui la possibilità di realizzare un invaso temporaneo e l’uso di aree verdi per sistemi di bioritenzione, oltre all’adozione di

Sono 27 le criticità della rete fognaria, individuate da uno studio redatto con il supporto tecnico di Cap Holding e Hydrodata, che ha definito anche diversi scenari di intervento: dalla possibile realizzazione di un invaso temporaneo all’uso di aree verdi per sistemi di bioritenzione, fino all’adozione di soluzioni di drenaggio urbano sostenibile. Le simulazioni effettuate confermano la necessità di interventi e politiche di adattamento climatico. Sono terminati i lavori di installazione della nuova centralina antiallagamento nel sottopasso di viale Spagna, che si aggiunge ai sistemi di monitoraggio già attivi sul Lambro e nel sottopasso di via Galilei. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nel mirino la rete fognaria. Progetto Città Spugna avanti

Nella legge di Bilancio sono stati assegnati 350mila euro per l'installazione della rete fognaria nel tratto vastese della Via Verde.

