Il decreto sicurezza è stato convertito in legge dopo l’approvazione dell’Aula della Camera, con 162 voti favorevoli, 102 contrari e un’astensione. Successivamente, il governo ha firmato il decreto correttivo, che modifica alcune norme del testo originario. Il presidente della Repubblica ha dato il via libera alle nuove disposizioni, rendendole ufficiali. La legge entra così in vigore e le modifiche saranno applicate a partire da subito.

Il decreto sicurezza è stato convertito in legge. L’Aula della Camera l’ha approvato con 162 voti favorevoli e 102 contrari ed un astenuto. Il testo è stato approvato dopo la fiducia e una maratona di due giorni che si è conclusa ieri mattina. Nel giro di un breve lasso di tempo, in una riunione lampo durata pochi minuti, il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge con disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti, che contiene un correttivo proprio al decreto sicurezza. E alla fine il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha promulgato la legge di conversione del decreto Sicurezza e, successivamente, ha emanato il decreto-legge correttivo, che entrerà in vigore lo stesso giorno della predetta legge di conversione.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Approvato il dl Sicurezza e il governo vara quello correttivo: Mattarella firma le norme

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