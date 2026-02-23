apple cambia il modo di annunciare i nuovi prodotti e inizia la prossima settimana

Apple ha deciso di modificare il modo di annunciare i nuovi prodotti, motivata dalla necessità di adattarsi alle restrizioni sanitarie. La società lancerà le novità attraverso comunicati stampa quotidiani, distribuiti online, accompagnati da incontri pratici nelle città di New York, Londra e Shanghai. Questa innovazione nel metodo di comunicazione mira a coinvolgere più clienti e professionisti del settore in modo più diretto e flessibile. La prima comunicazione sarà inviata già all’inizio della prossima settimana.

l’ecosistema apple sta sperimentando un nuovo modello di lancio: invece di un classico evento, l’azienda propone una sequenza di comunicati stampa quotidiani diffusamente distribuiti, seguita da sessioni pratiche in presenza in tre città chiave: New York, Londra e Shanghai. sono attesi almeno cinque nuovi dispositivi, tra cui iPhone 17e, un MacBook economico, iPad aggiornati e versioni rinnovate di MacBook Air e MacBook Pro. apple adotta un nuovo approccio per annunciare i prodotti. secondo le prime indiscrezioni, l’evento di marzo potrebbe dipanarsi attraverso una formula multi-sede e multi?giorno. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Ucraina, il Cremlino: “Nuovi negoziati con Usa e Kiev la prossima settimana”. La Russia continua a colpire: 7 mortiIl Cremlino annuncia che la Russia terrà nuovi negoziati con gli Stati Uniti e Kiev la prossima settimana, nel tentativo di trovare una soluzione alla guerra in Ucraina.

Ancora freddo ma il meteo cambia ancora, le previsioni per la prossima settimanaLe previsioni meteorologiche indicano un cambiamento in arrivo: dopo il freddo delle ultime ore, un campo di alta pressione si avvicina e porterà condizioni più stabili nella prossima settimana.

APPLE: ADDIO ISOLA DINAMICA SU iPHONE 18, NUOVE ICONE e MACBOOK PRO M5PRO

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Apple rilascia la prima beta di iOS 26.4: cosa cambia davvero su iPhone; Apple Podcasts cambia faccia: arrivano i video (e nuove funzioni); iOS 27 migliorerà batteria e stabilità? Cosa sappiamo; YouTube sbarca finalmente su Apple Vision Pro con un’app nativa per visionOS.

Apple Podcasts cambia faccia: arrivano i video (e nuove funzioni)Apple Podcasts introduce i video podcast con tecnologia HLS: passaggio immediato audio/video, download offline e nuove opzioni di monetizzazione. smartworld.it

Apple punta sui video Podcast per concorrere con Youtube e SpotifyApple non ci sta. Dopo avere inventato il podcast moderno, ha perso il primato sul format che aveva inventato, scalzata da Youtube, ma oggi lo rivuole e per provare la rimonta lancia l’arrivo dei ... macitynet.it

Come cambia la Apple TV con tvOS 26.4 x.com

buongiorno a tutti. A giugno andrò a New York con la mia famiglia e alcuni amici che ci sono stati mi hanno consigliato, dovendo cambiare iphone a breve, di comprarlo nuovo nell'apple store di New York perchè dicono che si risparmia un bel pò. Avrei quindi - facebook.com facebook