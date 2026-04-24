Appennino il sacrificio dei preti contro il nazifascismo | la storia

Il 26 aprile a Pianetto si terrà la presentazione di un volume che racconta le persecuzioni nazifasciste ai danni dei preti sull’Appennino. L’opera ripercorre le vicende di sacerdoti che hanno subito repressioni e sacrifici durante quel periodo storico. L’evento vuole offrire uno sguardo sui fatti e sul ruolo di queste figure religiose nel contesto di quegli anni. La presentazione è curata dall’autore Paolo Poponessi.

? Cosa sapere Paolo Poponessi presenta il volume sulle persecuzioni nazifasciste contro i preti il 26 aprile a Pianetto.. L'incontro al Museo Mambrini approfondisce la memoria storica dei religiosi nell'Appennino tosco-romagnolo.. Il Museo Civico Mambrini di Pianetto ospiterà domenica 26 aprile, alle ore 16, un momento di profonda riflessione storica con la presentazione del volume di Paolo Poponessi intitolato La storia di don Francesco e i suoi fratelli. Preti vittime del nazifascismo nell’Appennino tosco-romagnolo (1943-1945), uscito nel 2024 con la Casa Editrice Persiani. L’appuntamento mira a far luce su una stagione buia per le comunità locali e nazionali, ricostruendo le sofferenze di diversi sacerdoti che, tra il 1943 e il 1945, subirono persecuzioni e uccisioni da parte del regime nazifascista.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Appennino, il sacrificio dei preti contro il nazifascismo: la storia Notizie correlate Preti vittime del nazifascismo: un incontro di memoria e storia con Paolo PoponessiDomenica 26 aprile, alle 16, al Museo Civico “Mambrini” di Pianetto, Paolo Poponessi presenterà il suo volume dal titolo “La storia di don Francesco... Leggi anche: Leone difende il celibato dei preti anche dai preti in cerca di «like» Contenuti di approfondimento Si parla di: Appennino bolognese: crocevia di Diplomazia, Memoria e Rinascita Universale; Alta Valle del Tevere e Montefeltro: tutela del paesaggio, dei beni culturali e scelte energetiche responsabili. Maxi eolico in Valmarecchia, Appennino Sostenibile: Tutelare il paesaggioIl Comitato Appennino Sostenibile ritorna a parlare degli impianti eolici nei territori al confine tra Romagna, Marche e Toscana. chiamamicitta.it