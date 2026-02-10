leone difende il celibato dei preti anche dai preti in cerca di like

Il Papa torna a prendere posizione sul celibato dei preti, respingendo le istanze dei preti che chiedono cambiamenti e cercano visibilità online. Durante un discorso, ha ribadito che non servono nuovi modelli, ma piuttosto rafforzare le tradizioni esistenti. La questione del sacerdozio rimane aperta, con i “riformisti” che continuano a spingere per modifiche, mentre il Papa insiste sulla necessità di mantenere le regole attuali.

«Ho capito che non riesco più a fare il prete e quindi a stare solo». Con queste parole, qualche giorno fa, don Giovanni Gatto, sacerdote cinquantunenne di una frazione dell’Aquila ma originario di Montebelluna, nel Trevigiano, ha annunciato al Papa e al vescovo del capoluogo abruzzese la sua decisione di abbandonare la tonaca. Forse non è a lui direttamente che ha risposto, ieri, Leone, in una lettera al Presbiterio dell’arcidiocesi di Madrid. E magari, nemmeno ad Alberto Ravagnani, il don influencer, noto per i suoi dibattiti social con Fedez, il quale, alla vigilia della pubblicazione del suo libro, ha dismesso la talare, citando dubbi sulla dottrina e sul celibato. 🔗 Leggi su Laverita.info

