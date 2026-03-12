Un incidente si è verificato negli Stati Uniti, nello stato del Michigan, dove un uomo armato ha aperto il fuoco all’interno di una sinagoga. La sparatoria ha causato il panico tra i presenti, e l’aggressore è stato poi ucciso dalle forze dell’ordine intervenute sul posto. Nessun dettaglio sui feriti è stato comunicato finora.

Momenti di forte tensione negli Stati Uniti per una sparatoria in una sinagoga nel Michigan, dove un uomo armato ha seminato il panico prima di essere ucciso. L’allarme è scattato nella giornata del 12 marzo nel complesso religioso di Temple Israel, situato nell’area metropolitana di Detroit. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità e riportate dai media americani, la polizia è intervenuta dopo diverse segnalazioni relative a un uomo armato e a un’auto schiantata contro l’edificio della sinagoga. L’episodio è avvenuto a West Bloomfield Township, cittadina che si trova a circa 25 miglia a nord-ovest di Detroit, nello stato del Michigan. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Allarme negli Usa, sparatoria in una sinagoga in Michigan

Articoli correlati

Michigan, allarme per sparatoria in una sinagogaLa polizia sta rispondendo alle segnalazioni di un potenziale sparatore attivo presso una sinagoga a West Bloomfield Township, nel Michigan.

Usa: sinagoga presa d'assalto in Michigan. Sparatoria e colonna di fumoDetroit, 12 marzo 2026 - Sparatoria in una sinagoga a West Bloomfield, sobborgo a nord di Detroit.

Una selezione di notizie su Allarme negli

Temi più discussi: Milano, iraniani in piazza con bandiere USA: Come l'Italia nel 1943; Allarme rosso intorno alle basi Usa in Italia. In aumento traffico di droni e aerei cargo: ecco dove sono; Strage in una scuola della Georgia, condannato il padre del killer 14enne: Poteva fermarlo; Allerta a Sigonella, Niscemi e Birgi: basi Usa già coinvolte nelle operazioni.

Allarme negli Usa, sparatoria in una sinagoga in MichiganMomenti di forte tensione negli Stati Uniti per una sparatoria in una sinagoga nel Michigan, dove un uomo armato ha seminato il panico prima di essere ucciso. thesocialpost.it

Usa, sparatoria nella sinagoga Temple Israel in Michigan. Assalitore ferito e in fugaSparatoria nella sinagoga Temple Israel nella cittadina americana di West Bloomfield, nei dintorni di Detroit, in Michigan, dove c'è anche una scuola ebraica. Una macchina si è schiantata contro ... tg24.sky.it

Negli ultimi giorni è scattato in Italia l’allarme per i prezzi della benzina. Il rischio che i prezzi si alzino ancora nei prossimi giorni c’è: abbiamo provato a calcolare le cifre del rialzo con Gemini: https://fanpa.ge/9J2dJ - facebook.com facebook