Appello eversivo per il 25 aprile | piano per abbattere il governo

Il Partito Marxista Leninista Italiano ha annunciato un appello eversivo in vista del 25 aprile, invitando a compiere azioni illegali contro il governo attuale. La comunicazione è stata diffusa attraverso canali ufficiali del partito, in cui si fa riferimento a un piano per abbattere l'esecutivo. La notizia ha suscitato attenzione tra le forze dell'ordine e le autorità, che stanno monitorando la situazione.

? Cosa sapere Il Partito Marxista Leninista Italiano invoca azioni illegali contro il governo Meloni per il 25 aprile.. L'appello punta alla destabilizzazione istituzionale attraverso l'uso di tattiche extraparlamentari e la guerra civile.. Il Partito Marxista Leninista Italiano ha diffuso un appello che invoca l’uso di tattiche violente e illegali per abbattere il governo guidato da Meloni, sfruttando la ricorrenza del 25 aprile per scopi eversivi. A pochi giorni dalla celebrazione della fine della guerra di Resistenza partigiana contro l’occupazione nazista e i collaboratori repubblichani, il documento pubblicato dal PMLI punta direttamente alla destabilizzazione dell’attuale esecutivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Appello eversivo per il 25 aprile: piano per abbattere il governo Notizie correlate “Ti diamo 25 mila euro se rinunci alla patente”: il piano del governo di Malta per abbattere il trafficoSaresti disposto a rinunciare alla tua patente di guida, e di conseguenza all’uso della tua auto, in cambio di 25 mila euro? Quello che potrebbe... Modigliana per il 25 aprile: memoria e appello alla pace con CasiniIl comune di Modigliana, decorato con la medaglia di bronzo al valore civile, prepara una mattinata di impegno civile per sabato 25 aprile, in... Una raccolta di contenuti Buttare giù il governo Meloni: il documento choc dei marxisti-leninisti per il 25 aprileIl PMLI rilancia l’appello alla lotta legale e illegale contro la premier, mentre cresce l’allarme sugli ambienti dell’estrema sinistra ... ilgiornale.it La Corte di Cassazione ha ordinato un nuovo processo d’appello per Alessandro Impagnatiello, per il femminicidio di Giulia TramontanoMercoledì la Corte di Cassazione ha ordinato un nuovo processo d’appello per Alessandro Impagnatiello, l’uomo condannato all’ergastolo sia in primo grado che in appello per il femminicidio di Giulia ... ilpost.it