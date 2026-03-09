Ti diamo 25 mila euro se rinunci alla patente | il piano del governo di Malta per abbattere il traffico

Il governo di Malta ha annunciato un nuovo provvedimento che offre 25 mila euro a chi rinuncia alla patente di guida e all’uso dell’auto. La proposta mira a ridurre il traffico nelle aree urbane e a incentivare comportamenti alternativi. La misura è stata presentata come parte di un piano più ampio per affrontare le problematiche legate alla mobilità e alla congestione nelle città.

Saresti disposto a rinunciare alla tua patente di guida, e di conseguenza all'uso della tua auto, in cambio di 25 mila euro? Quello che potrebbe sembrare un sondaggio provocatorio è in realtà la base di un provvedimento reale appena varato dal governo di Malta. L'esecutivo locale ha infatti deciso di pagare letteralmente i propri cittadini per non guidare, con l'obiettivo di ridurre il numero di patenti attive e sfoltire un parco circolante che ha reso la congestione stradale un problema quotidiano insostenibile. Un problema di densità da record. Per comprendere la logica di questo provvedimento, è necessario guardare ai numeri. Malta è uno dei Paesi europei con la più alta densità di veicoli in rapporto alla popolazione e alla superficie territoriale.