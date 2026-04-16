Modigliana per il 25 aprile | memoria e appello alla pace con Casini

Il comune di Modigliana, che ha ricevuto la medaglia di bronzo al valore civile, organizza una cerimonia per il 25 aprile, in occasione dell’81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. La giornata prevede momenti di memoria e un intervento pubblico con la partecipazione di un politico. L’evento si svolge in mattinata e coinvolge la comunità locale in un momento di commemorazione e riflessione.

Il comune di Modigliana, decorato con la medaglia di bronzo al valore civile, prepara una mattinata di impegno civile per sabato 25 aprile, in occasione dell'81esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo. L'appuntamento mira a rinnovare i principi di democrazia e libertà, lanciando al contempo un messaggio globale che chiede il cessate il fuoco nei conflitti internazionali e l'impegno per la pace. Un percorso tra fede, memoria e giovani generazioni Le celebrazioni inizieranno alle ore .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Modigliana per il 25 aprile: memoria e appello alla pace con Casini Notizie correlate L’81esimo anniversario della Liberazione: il senatore Casini alle celebrazioni del 25 aprileIn occasione dell'81esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, il Comune di Modigliana — medaglia di bronzo al valore civile... 25 Aprile a Carpi, un programma diffuso con il “Giro d’Italia della Pace”Un calendario diffuso, costruito insieme alle realtà associative, culturali e istituzionali del territorio, riunite nel Comitato per la Memoria, per... Contenuti di approfondimento Si parla di: Per Romagna in fiore arrivano 300 biglietti omaggio per gli under 25; Servizio civile Caritas Faenza 2026: 13 posti disponibili per giovani, scadenza il 16 aprile.