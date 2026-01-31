A Città Sant' Angelo sgomberato un alloggio popolare occupato abusivamente

La polizia locale di Città Sant'Angelo, in collaborazione con Ater e l’amministrazione comunale, ha sgomberato un alloggio popolare occupato abusivamente. L’operazione si è svolta questa mattina senza incidenti, portando alla liberazione di un immobile di proprietà pubblica.

Operazione di sgombero della polizia locale di Città Sant'Angelo assieme all'Ater e all'amministrazione comunale. Un alloggio di edilizia popolare in via Alzano, occupato abusivamente dall'ex inquilina, è stato liberato a seguito di decadenza del provvedimento di affidamento.La donna, straniera.

