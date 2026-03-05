Immagini raccapriccianti | scatta il divieto per Apex il nuovo film Netflix con Charlize Theron

È stato imposto il divieto di distribuzione in alcune aree negli Stati Uniti per il nuovo film di Netflix che vede protagonista Charlize Theron. Il film, un survival thriller, è in uscita il 24 aprile e ha ricevuto una restrizione a causa di alcune immagini considerate raccapriccianti. La decisione riguarda le scene giudicate troppo violente o disturbanti per il pubblico.

Mentre scatta il conto alla rovescia per il nuovo survival thriller con Charlize Theron, in arrivo su Netflix il 24 aprile, sul film scatta il visto della censura americana. In arrivo su Netflix il 24 aprile, Apex ha ricevuto un rating di divieto ai minori di 17 anni. Il motivo? Il survival thriller interpretato da Charlize Theron conterrebbe scene di "violenza estrema e immagini raccapriccianti". Diretto da Baltasar Kormákur, che ha usato una sceneggiatura di Jeremy Robbins, il film vede nel cast anche Targon Egerton, qui in veste di super villain, a giudicare dalle prime immagini, ed Eric Bana. Oltre a interpretare la protagonista, Charlize Theron compare anche in duplice veste di produttrice insieme ai soci di Secret Menu Beth Kono e AJ Dix. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - "Immagini raccapriccianti": scatta il divieto per Apex, il nuovo film Netflix con Charlize Theron Charlize Theron sfida la natura e un serial killer nel nuovo film Netflix: primo sguardo all’action ApexEcco le prime immagini del nuovo lungometraggio con protagonista la star premio Oscar diretto da Baltasar Kormákur e in arrivo nel 2026. Charlize Theron nel nuovo film action ‘Apex’Trapelano nuovi interessanti dettagli sul nuovo film d’azione Apex, che vedrà protagonista l’attrice premio Oscar Charlize Theron. Approfondimenti e contenuti su Charlize Theron. Immagini raccapriccianti: scatta il divieto per Apex, il nuovo film Netflix con Charlize TheronMentre scatta il conto alla rovescia per il nuovo survival thriller con Charlize Theron, in arrivo su Netflix il 24 aprile, sul film scatta il visto della censura americana. movieplayer.it Charlize Theron sfida la natura e un serial killer nel nuovo film Netflix: primo sguardo all’action ApexEcco le prime immagini del nuovo lungometraggio con protagonista la star premio Oscar diretto da Baltasar Kormákur e in arrivo nel 2026. Sono state pubblicate online le prime immagini esclusive di ... movieplayer.it