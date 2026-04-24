Aperto il casting per la sitcom Dieci piccoli gialli si cercano bambini dai 9 ai 12 anni

Sono stati aperti i casting per la sitcom intitolata “Dieci piccoli gialli”, rivolta a bambini tra i 9 e i 12 anni. La produzione, realizzata da KidsMe, la società del gruppo De Agostini dedicata ai contenuti per l’infanzia, mira a selezionare giovani attori per il nuovo progetto. KidsMe ha già prodotto la serie di successo “New School” e ora si prepara a sviluppare questa nuova produzione televisiva.

Sono ufficialmente aperti i casting per “Dieci piccoli gialli”, una nuova sitcom dedicata al pubblico Kids & Teen prodotta da KidsMe, la Children content factory del gruppo De Agostini editore, già dietro al successo della serie New School. La sitcom racconta le avventure del giovane Ciccio che.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Novakid: la scuola di inglese online dedicata a bambini e studenti dai 2 ai 12 anni di età. Richiedi una prova gratuitaL’insegnamento dell’inglese è oggi fondamentale del percorso scolastico, tuttavia, il tempo in classe non sempre consente di consolidare competenze... Casting in Calabria: cercano ragazza 13-15 anni per serieUn’opportunità unica si apre oggi nella regione meridionale per una giovane attrice che diventerà protagonista di un nuovo progetto televisivo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Casting per nuova serie tv: si cerca una ragazza 14-17 anni per il ruolo di Chloe; La Corrida - Lo Show dei Folli. A Caserta casting aperti per artisti… veri o presunti tali |; La Corrida-Lo show de Folli, al via i casting per lo spettacolo in programma sabato 30 maggio al Don Bosco; Casting a Palermo per una nuova serie tv internazionale: i requisiti e come partecipare. Italia's Got Talent mette alla prova i giudici: è aperto il casting speciale per sfidarli a MilanoLa nuova edizione di Italia's Got Talent dà agli spettatori l'opportunità di conoscere e sfidare dal vivo i quattro giudici e il due conduttori: ecco come fare Italia's Got Talent 2025 sta per dare al ... movieplayer.it Halloween a Mirabilandia: casting aperto per 150 artisti professionisti del terroreRavenna, 27 agosto 2025 - Casting aperto per 150 artisti professionisti del terrore per animare la nuova edizione dell’Halloween di Mirabilandia. Il più grande parco divertimenti in Italia seleziona ... ilrestodelcarlino.it Leapmotor ha aperto gli ordini di B05 in Italia con un prezzo lancio da non perdere assolutamente: 22.900 euro con permuta o rottamazione. https://auto.everyeye.it/notizie/prezzo-lancio-leapmotor-b05-bomba-23-000-euro-873902.htmlutm_medium=Socia facebook 24/4/26. Si è aperto ieri, 23 aprile, a Roma il III Meeting Nazionale degli Insegnanti di Religione Cattolica (IRC). Il tema generale - "Il cuore parla al cuore. L'IRC laboratorio di cultura e dialogo" - riprende la nota frase di san John Henry Newman ("Cor ad cor lo x.com