Casting in Calabria | cercano ragazza 13-15 anni per serie

In Calabria, un casting aperto cerca ragazze tra i 13 e i 15 anni per una nuova serie televisiva. La selezione riguarda una giovane attrice che avrà il ruolo principale nel progetto. La ricerca si rivolge a chi desidera intraprendere un percorso nel mondo dello spettacolo e intende partecipare alla fase di casting. L’annuncio è rivolto a tutte le ragazze interessate a questa opportunità.

Un'opportunità unica si apre oggi nella regione meridionale per una giovane attrice che diventerà protagonista di un nuovo progetto televisivo. La società Lux Vide ha lanciato le selezioni in Calabria alla ricerca di una ragazza tra i 13 e i 15 anni, con requisiti specifici ma senza richiedere esperienza pregressa nel settore dello spettacolo. La produzione punta a trovare un volto fresco per una serie di genere legal, un formato che sta riscuotendo grande interesse nell'industria dell'intrattenimento italiano. Le caratteristiche fisiche richieste sono precise: carnagione chiara, capelli castani e occhi verdi. Questo profilo dettagliato indica una visione molto definita dei produttori riguardo all'estetica del personaggio principale.