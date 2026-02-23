Aperitivo con delitto 6° Reggimento

Il teatro in casa ha ospitato un aperitivo con delitto, causato dall'intrigo messo in scena da Piera Fumarola e Aldo Gordiani “6° Reggimento”. La serata ha coinvolto il pubblico in un'indagine interattiva durante il momento conviviale, che si è svolto nel pomeriggio di domenica. I partecipanti hanno potuto seguire da vicino la narrazione e cercare di risolvere il mistero. La location ha contribuito a creare un'atmosfera coinvolgente e autentica.

Sabato 14 marzo alle 20 e Domenica 15 marzo alle 18 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà un aperitivo con delitto e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “6° Reggimento”.Durante la cerimonia di pensionamento e successivo passaggio di consegne del comandante colonnello Biancospino qualcosa va storto..viene commesso un omicidio! Purtroppo si tratta del suo successore; di conseguenza gli indiziati sono l’altro pretendente all’incarico e la moglie cuoca, la moglie della vittima, il capo servizio amministrativo e lo stesso comandante uscente. Ognuno con un movente valido ma un alibi di ferro. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Domenica 15 febbraio alle 18 nel Teatro in casa – Interno 13 (via Casilina 431 – zona Casilina – Torpignattara) ci sarà uno l’aperitivo con delitto di e con Piera Fumarola e Aldo Gordiani “T’amo da morire”. San Valentino, il giorno degli innamorati, tutto è organ - facebook.com facebook