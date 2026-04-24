Anziano pedone investito e soccorso d' urgenza a Maggianico

Un uomo di 90 anni è stato investito da un'auto a Maggianico intorno alle 12. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato l’anziano in codice rosso. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi delle forze dell’ordine. Le cause dell'incidente sono al momento in fase di accertamento.

Paura per un pedone investito a Maggianico. Un uomo di 90 anni è stato infatti travolto da un'auto alle 12.15 di oggi, mercoledì 24 aprile, in corso Emanuele Filiberto poco prima dell'incrocio con via Pergolesi.I soccorsi sono scattati d'urgenza, inizialmente in codice rosso, per prestare aiuto.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Travolto in pieno giorno da un’auto: pedone soccorso d’urgenzaControlli rafforzati e presenza capillare sul territorio per prevenire reati e garantire sicurezza. Leggi anche: Pedone investito in via Puccini: 40enne soccorso nella notte Altri aggiornamenti Temi più discussi: Travolto da una moto e sbalzato per metri: anziano ferito in modo serio; Pedone travolto sulla Provinciale: anziano grave in ospedale. Schianto in SS36; Investito sotto casa, la moglie sente le sirene e vede il marito a terra; Attraversa fuori dalle strisce, anziano investito da scooter alla Foce. Pedone investito da un'auto sulla strada provinciale: l'uomo trasportato in ospedaleSANTORSO (VICENZA) - Auto investe un pedone di 85 anni: è accaduto nella mattinata di oggi, giovedì 23 aprile, lungo la strada provinciale 350 a Santorso. L'anziano, ... ilgazzettino.it Anziano investito da un furgone lungo la provinciale: soccorso dalla donna alla guidaMomenti di apprensione questa mattina lungo la trafficata strada provinciale 350 che collega Schio con Piovene, teatro di un incidente stradale che ha ... ecovicentino.it Una serata di festa si è trasformata in tragedia a Romano d’Ezzelino, dove un violento scontro stradale è costato la vita a un pedone, un anziano di 85 anni. facebook