Travolto in pieno giorno da un’auto | pedone soccorso d’urgenza

Controlli rafforzati e presenza capillare sul territorio per prevenire reati e garantire sicurezza. Negli ultimi giorni i militari dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli hanno intensificato le verifiche nel Cividalese. Nel bilancio anche denunce per guida in stato di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Il 2025 si chiude con una sciagura stradale: morto il pedone travolto da un'auto il giorno di NataleSono drammatiche le conseguenze dell’incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di Natale in viale Roma.

Pedone travolto e ucciso da un'auto a Motta Sant'AnastasiaTragedia questa mattina sulla Strada Provinciale 13 a Motta Sant'Anastasia , nel Catanese, per un incidente.

Discussioni sull' argomento Viene travolto da un'auto sul marciapiede mentre rientra da una festa di carnevale con gli amici: 17enne in fin di vita; Tragico incidente: pedone travolto e ucciso da un’auto; Travolto e investito ripetutamente da un'auto: morto un 60enne. Fermato il presunto omicida; Travolto da un'auto il centauro di Un bacio a Viterbo.

Chiaverano: sesso in pieno giorno sulla riva del lagoUn momento di accesa passione ha travolto due ragazzi, nel primo pomeriggio di ieri, sulla piattaforma del Lago Sirio a Chiaverano. I due giovani amanti sono stati sorpresi, completamente nudi, in ... 105.net

Il sinistro avvenuto stamattina. Il 79enne travolto da un’auto in pieno centro. Indagini in corso - facebook.com facebook