Pedone investito in via Puccini | 40enne soccorso nella notte

Un uomo di circa 40 anni è stato investito in via Puccini, a Parma, a causa di un veicolo che lo ha urtato mentre attraversava la strada alle 22:40. La scena si è svolta sotto gli occhi di passanti e automobili in movimento. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. La strada è rimasta bloccata per alcuni minuti mentre si lavorava sul luogo dell’incidente.

Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e ambulanza. L'uomo, di origine straniera, trasportato in Pronto Soccorso per accertamenti Un uomo di circa 40 anni è stato investito nella serata di ieri in via Puccini, a Parma. L'incidente è avvenuto intorno alle 22:40. Secondo le prime informazioni, il pedone – di origine straniera – è stato urtato da un veicolo mentre si trovava lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118 con un'ambulanza, che hanno prestato le prime cure all'uomo. Il ferito è stato trasportato in ospedale in codice due (media gravità) per ulteriori accertamenti.

