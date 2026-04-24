Anziano finito in coma muore dopo mesi | inflitti quasi dieci anni al vicino che lo aggredì

Un uomo di 78 anni, colpito durante un litigio per un tubo d’irrigazione, è rimasto in coma per mesi prima di morire. La vicenda si è conclusa con la condanna di un 43enne di Alezio a quasi dieci anni di reclusione. La sentenza è stata pronunciata in seguito all’aggressione avvenuta nell’agosto scorso, che ha causato gravi conseguenze all’anziano. La corte ha valutato le prove e stabilito la pena per il responsabile dell’attacco.

ALEZIO - È di nove anni e dieci mesi di reclusione, la pena inflitta a Carmine Rizzo, il 43enne di Alezio che nell’agosto scorso aggredì brutalmente il vicino di casa Giuseppe Prestifilippo, di 78 anni, riducendolo in fin di vita per una lite nata dal danneggiamento di un tubo d’irrigazione.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Pestò un senzatetto che morì due anni dopo, tribunale lo condanna a dieci anni e otto mesiIl tribunale di Genova ha condannato con rito abbreviato Giovanni Meduri, 60 anni, a 10 anni e 8 mesi di reclusione per la morte del clochard Harjit... Taormina, bimbo di tre anni muore dopo dieci mesi di ricovero: dubbi sulle cause del decesso, 15 indagatiIl decesso potrebbe essere riconducibile al fatto che il bambino soffrisse di una grave patologia cardiaca e quindi alle complicanze poi sorte. Approfondimenti e contenuti 'Uccise un'anziana in una Rsa a Bari', 88enne prosciolto per vizio di mente(ANSA) - BARI, 24 APR - Era finito a processo con l'accusa di aver ucciso il suo compagno di stanza in una casa di riposo per anziani a Bari. All'alba del 30 agosto 2022, come ricostruito dalle indagi ... msn.com Investito dal monopattino guidato da un tredicenne, anziano muore dopo 9 giorniNel tardo pomeriggio dell'8 marzo venne investito in Viale Michelangelo, a Foggia, da un monopattino guidato da un tredicenne. Non ce l'ha fatta l'88enne finito in coma a causa delle lesioni riportate ... rainews.it