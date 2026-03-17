San Lazzaro di Savena autista perde il controllo del bus e si schianta contro un palazzo | 5 persone ferite

A San Lazzaro di Savena un autobus di linea 19 ha perso il controllo dell’autista, che ha urtato un palazzo e successivamente si è fermato nei giardinetti vicini. L’incidente ha coinvolto cinque persone rimaste ferite, alcune delle quali sono state portate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso.

L'autista dell'autobus di linea 19 a San Lazzaro di Savena (Bologna) ha perso il controllo del bus, schiantandosi prima contro un palazzo per poi finire la sua corsa nei giardinetti adiacenti. Sono 5 i feriti, fortunatamente non in gravi condizioni. Alla base del sinistro c'è l'ipotesi di un malore del conducente. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Bus sbanda e finisce contro un giardino pubblico a San Lazzaro di Savena (Bologna)Martedì mattina un autobus ha sbandato ed è finito contro un giardino pubblico a San Lazzaro di Savena, alle porte di Bologna. Leggi anche: Incidente oggi a San Lazzaro (Bologna): autobus fuori strada, si schianta contro un palazzo e poi nei giardinetti Una raccolta di contenuti su San Lazzaro di Temi più discussi: Smog, fino a lunedì 9 marzo in vigore le misure emergenziali; Aggredito da due cani nel bosco, è al Sant'Orsola; San Lazzaro di Savena; Viaggiatori nel tempo: Alla scoperta dei segreti del museo. San Lazzaro, autista perde il controllo del bus e si schianta contro un palazzo: 5 persone feriteL'autista dell'autobus di linea 19 a San Lazzaro di Savena (Bologna) ha perso il controllo del bus, schiantandosi prima contro un palazzo per poi finire ... fanpage.it Bus sbanda e finisce contro un giardino pubblico a San Lazzaro di Savena (Bologna)Malore del conducente probabile causa dell'incidente. Chiusa temporaneamente la via Emilia a San Lazzaro di Savenna. ilfattoquotidiano.it AVVISO D’ASTA PUBBLICA - AREA VERDE A SAN LAZZARO (BO) ASP Città di Bologna comunica la pubblicazione di un Avviso d’Asta Pubblica per la locazione di un’area verde situata a San Lazzaro di Savena, in via Altura, per un’estensione totale di cir - facebook.com facebook