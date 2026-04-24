Antonio Zequila | Con Ivana Trump fu amore vero le regalai migliaia di orchidee Non stavo con lei per i soldi
Antonio Zequila a Storie al bivio svela la verità su Ivana Trump: "Non stavo con lei per i soldi, le ho regalato migliaia di orchidee". E sull'amicizia con Salvini: "È onesto, siamo molto amici".🔗 Leggi su Fanpage.it
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