Santacroce racconta lo scontro violento con Lavezzi | Ci fu un inseguimento per le strade di Napoli

Fabiano Santacroce ha raccontato di aver avuto un confronto fisico con Lavezzi a Napoli, seguito da un inseguimento attraverso le strade della città. L'ex calciatore ha descritto i dettagli di quell'episodio, senza entrare in motivazioni o cause specifiche. La narrazione si concentra sugli eventi accaduti in modo diretto, offrendo una versione dei fatti senza aggiunte o interpretazioni personali.

Fabiano Santacroce ricorda lo scontro fisico col Pocho Lavezzi a Napoli e il successivo inseguimento per le strade della città. Tutto iniziato per un cubetto di ghiaccio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Fassone racconta: «Lavezzi era indisciplinatissimo, con lui ci fu il mio record di multe…L’addio al calcio di Zanetti e il rinnovo di Donnarumma al Milan: ecco cosa successe»Calciomercato Milan, pronto il riscatto del Fulham per quel giocatore! Ecco quanto possono incassare i rossoneri Calciomercato: Alex...

Santacroce: “De Laurentiis è stato l’unico presidente che ci ha dato un premio per una partita persa”L'ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce racconta il premio dato da Aurelio De Laurentiis dopo una sconfitta, quando invece lo aveva negato dopo...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Santacroce racconta

Argomenti discussi: Santacroce racconta: Un anno abbiamo vinto con l'Inter di Mourinho che non perdeva con nessuno. De...

Santacroce: De Laurentiis è stato l’unico presidente che ci ha dato un premio per una partita persaL'ex difensore del Napoli Fabiano Santacroce racconta il premio dato da Aurelio De Laurentiis dopo una sconfitta, quando invece lo aveva negato dopo la ... fanpage.it

Santacroce: Vi svelo cosa faceva De Laurentiis negli spogliatoi. Ci diede premio per la sconfittaRetroscena sull'esperienza di Fabiano Santacroce al Napoli. L'ex difensore del club azzurro si è concesso ai microfoni di 'Doppio Passo Podcast', lasciandosi andare ad alcune curiose rivelazioni sugli ... msn.com