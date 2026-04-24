Un noto personaggio pubblico ha annunciato di aver celebrato un matrimonio in modo riservato con la propria partner. L’evento si è svolto presso un hotel di Milano, senza dettagli ufficiali sulla cerimonia. La coppia è stata immortalata in alcune foto pubblicate online, confermando così il legame sancito in privato. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo a ulteriori dettagli dell’evento.

? Cosa sapere Antonino Spinalbese annuncia il matrimonio segreto con Ainhoa Foti Rodriguez presso l'Hotel Tivoli di Milano.. La notizia scatena reazioni contrastanti tra i follower sui social media dopo la pubblicazione fotografica.. Antonino Spinalbese ha svelato una nuova realtà privata attraverso una serie di scatti catturati presso l’Hotel Tivoli di Milano, annunciando un legame ufficiale con la sua compagna Ainhoa Foti Rodriguez. L’hair stylist, che condivide un percorso sentimentale con la tatuatrice genovese dal 2024, ha pubblicato una galleria fotografica in bianco e nero per comunicare un evento avvenuto nel massimo riserbo: il loro matrimonio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Antonino Spinalbese si sposa in segreto: ecco le foto della coppia

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