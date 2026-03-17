Antonino Spinalbese si è sposato davvero?

Un post enigmatico e alcune foto in bianco e nero hanno alimentato il gossip su un possibile matrimonio tra Antonino Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguez. La notizia circola tra le indiscrezioni condivise sui social, dove si alternano commenti di romanticismo, ironia e strategie comunicative. Fino a ora, né l’uno né l’altra hanno confermato pubblicamente il matrimonio. La vicenda resta avvolta nel mistero.

Un post enigmatico e alcune foto in bianco e nero hanno acceso il gossip sul possibile matrimonio segreto tra Antonino Spinalbese e Ainhoa Foti Rodriguez, ma tra romanticismo, ironia e strategia social la verità resta avvolta nel dubbio. Un post enigmatico, poche parole e una sequenza di immagini in bianco e nero dal sapore cinematografico sono bastati per accendere il gossip: Antonino Spinalbese si è sposato? L’hair stylist, volto noto del mondo dello spettacolo e della cronaca rosa, ha sorpreso i suoi follower pubblicando su Instagram alcune fotografie insieme alla compagna Ainhoa Foti Rodriguez accompagnate da una frase che ha immediatamente fatto il giro della rete: “Ci siamo sposati ma non lo sa nessuno”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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