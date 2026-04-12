Come ha fatto Stefano Amici 25 le parole su De Martino davanti a tutti

Durante la puntata del serale di Amici 25, è stata pronunciata una battuta che ha fatto discutere sui social e tra il pubblico presente. La scena, priva di intenti polemici, ha coinvolto un riferimento a Stefano De Martino, scatenando reazioni e commenti immediati. La battuta, apparentemente innocua, ha generato un acceso dibattito online, con alcune persone che hanno criticato l’episodio e altre che hanno difeso la spontaneità del momento.

Una battuta sul palco e sui social scoppia subito il caso. Durante il serale di Amici, una scenetta ironica ha tirato in ballo Stefano De Martino, accendendo qualche polemica online. Anche se il tono era chiaramente scherzoso, non tutti l’hanno presa così: tra i fan del conduttore di Affari Tuoi c’è chi ha parlato di “Colpo basso” e di qualcosa di “Fuori luogo”. Protagonista del momento è stato Vincenzo Comunale, ospite comico della quarta puntata del serale di Amici 2026. Per lui si è trattato dell’esordio sul palco davanti a Maria De Filippi, occasione in cui ha scelto di giocare proprio su uno dei volti più noti usciti dal talent, Stefano De Martino.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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