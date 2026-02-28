Sanremo 2026 la Rai ha deciso | Stefano De Martino e Antonella Clerici conduttori del Festival nel 2027

La Rai ha annunciato che nel 2027 il Festival di Sanremo sarà condotto da Stefano De Martino e Antonella Clerici. La decisione è stata comunicata in vista della serata finale di questa edizione, durante la quale avverrà un passaggio di testimone tra i conduttori. Diversi media riportano che questa scelta segnerà una novità nella storia della manifestazione, con i due conduttori già designati per l’anno successivo.

Stefano De Martino e Antonella Clerici condurranno il Festival di Sanremo 2027: lo danno per certo diverse agenzie, secondo cui nella serata finale di Sanremo 2026 avverrà, per la prima volta nella storia della kermesse, un passaggio di testimone. Poco dopo le 23, infatti, Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, dovrebbe scendere in platea dove, secondo le anticipazioni, parlerà proprio con Stefano De Martino. Sarà il conduttore di Affari Tuoi, quindi, a raccogliere il testimone di Carlo Conti insieme ad Antonella Clerici, che ha già presentato la manifestazione musicale nel 2010. Non è chiaro, al momento, se anche Antonella Clerici sarà presente al teatro Ariston al momento dell’annuncio. 🔗 Leggi su Tpi.it

